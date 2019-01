SOS Villages : quand des cadres se reconvertissent dans des métiers manuels

Aucun lien en revanche entre la vie passée et présente de Christophe. A l'approche de la cinquantaine, ce Lillois qui travaille "dans le monde du pétrole" a besoin d'un changement radical. Très bien rémunéré, il ne se satisfait cependant plus de son activité. Et c'est tout seul, le soir et le week-end qu'il se forme à son nouveau métier : celui de menuisier. Quelque temps plus tard, il se lance, démissionne et lance sa propre activité de création de meubles. Cinq ans plus tard, il ne regrette pas ce choix pourtant audacieux et parle du "sentiment gratifiant d'agir dans le concret". Sa plus belle réussite ? Quand les clients qu'il livre lui disent que ses réalisations sont encore plus belles que ce à quoi ils avaient pensé.