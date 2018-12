Que sont-ils devenus ? (4/6) - Il passe des pompes funèbres à gérant d'une épicerie dans les Pyrénées

L'épicerie ouverte permet de revitaliser la commune sans aucun doute mais aussi l'économie locale car le couple travaille avec tout un tas de producteurs locaux. "L'épicerie rend un vrai service mais cela ne suffirait pas à faire vivre deux personnes à l'année.





Maud et David ont donc réfléchi, imaginé et tenté : Maud s'est lancée dans une activité de petite restauration - formule petit-déjeuner, déjeuner, assiette du randonneur - la région est très visitée en été -, fabrication de glaces artisanales, de gâteaux basques. "J'aime cuisiner alors j'expérimente et je vois si la clientèle suit". Et manifestement c'est le cas. La saison a été très bonne et le couple a même embauché quelqu'un cet été. "Nous aimerions bien pérenniser ce poste mais nous devons d'abord voir avec notre comptable si c'est possible", estime la nouvelle cheffe d'entreprise.