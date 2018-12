SOS Villages - Que sont-ils devenus ? (5/6) - De la banlieue parisienne aux Cévennes

Ils se portent candidats et sont sélectionnés. Les voilà donc dans le Gard avec leurs deux enfants, et "un peu d'appréhension" de l'avis de Dina. Deux ans plus tard, les doutes ont disparu. L'activité se porte bien, les villageois sont contents et le couple ne ménage pas ses efforts. "Mon mari part en tournée trois à quatre fois par semaine pour desservir les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Nous faisons dépôt de pain et boucherie avec évidemment des producteurs locaux", détaille Dina.