Que sont-ils devenus ? (3/6) - Deux Ch'tis quittent tout pour ouvrir un restaurant en Ardèche, pari gagnant ?

En septembre 2017, le journal de 13H et l'opération SOS villages leur consacrent un reportage et déjà l'enthousiasme est palpable chez les deux nordiques. Un an, et un hiver, plus tard, qu'en est-il ?





"Ca va très bien merci, déclare Julien. La saison estivale a été très bonne et nous nous développons tranquillement". Sylvie, la maman, est toujours en cuisine et Julien en salle mais une troisième personne a rejoint le duo, l'épouse de Julien qui a été embauchée "car nous avions besoin d'un coup de main et que nous pouvions nous le permettre", détaille Julien.