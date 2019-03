SOS Villages : quelles sont les dépenses obligatoires pour pouvoir reprendre un commerce ?

Certaines informations sont nécessaires pour bien se lancer dans l'aventure de la reprise d'un commerce ou d'une activité. Après la procédure et les différentes règles à respecter, il faut aussi penser aux dépenses obligatoires telles que les charges, les taxes, les cotisations... Pour connaître toutes les informations à ce sujet, rendez-vous sur le site www.artisanat.fr.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.