SOS Villages : quelques conseils pratiques pour bien se lancer dans l'aventure

Reprendre un commerce requiert une bonne organisation et une connaissance du terrain. Aussi, il faut se déplacer en amont pour voir les propriétaires du commerce en question. Ensuite, se renseigner auprès de sa banque pour les éventuels prêts. Et enfin, connaitre les procédures administratives, les stages et les formations indispensables. Les adresses à retenir pour ce faire: www.service-public.fr, www.cci.fr et www.artisanat.fr.