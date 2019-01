SOS Villages - S'installer à la campagne : comment savoir si on est prêt ?

"C’est le moteur de la mobilité et de l’installation quelque part", selon Jean-Yves Pineau. "Quand le projet de vie n’est pas identifié, le projet professionnel n’est pas une réussite. C'est d’ailleurs un cliché de la part de certains élus de penser qu’en créant de l’emploi ils vont réussir à attirer de nouveaux habitants. C’est faux. Cela ne suffit pas".





"Premièrement, on regarde qui va être concerné par notre départ. Si on est seul, c’est plus facile. Si on est en couple, c’est un projet qui se réfléchit en famille, avec son conjoint ou sa conjointe et ses enfants. Voire avec son cercle familial plus large et ses amis, car la rupture peut être douloureuse. Ensuite, on pèse le pour et le contre, en se posant les bonnes questions : qu'est-ce que je vis aujourd'hui ? Qu'est ce que j'ai envie de vivre et de construire demain", poursuit-il.





Car si l'idée de s'installer au plus près de la nature est séduisante, elle n'exclut pas les désagréments. "Nous sommes partis très vite, à refaire je m'y préparerais davantage, notamment côté logistique", affirme ainsi à LCI Hélène Dorey, qui a quitté Paris il y a 20 ans pour s'installer en Provence. "Je pensais être prête mais les premiers mois n'ont pas été faciles. Je suis née à Paris, j’ai toujours vécu à Paris, alors quand je suis arrivée dans mon village, cela ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. Je ne connaissais personne. Et puis, on avait une voiture pour deux, donc je ne pouvais pas me déplacer. Du coup, je téléphonais beaucoup aux copines. Je leur disais que j’allais chercher du bois pour chauffer la maison, et elles, elles me répondaient qu'elles faisaient leur shopping !".





Enfin, on ne cherche pas à fuir une situation ou un problème non résolu : "On ne laisse jamais ses soucis ou ses problèmes dans l’endroit que l’on quitte. Quoi qu’il arrive, ils nous suivent", renchérit Jean-Yves Pineau. Faites aussi le point sur vos motivations et anticipez les commodités et services dont vous aurez besoin : trouver les solutions scolaires ou universitaires pour vos enfants, par exemple.