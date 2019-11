SOS Villages : Saint-Maurice-de-Cazevieille revit grâce à un coup de baguette magique

"Je m'attendais à du monde les premiers jours mais pas tant que ça". Romain n'en revient pas. Sa boulangerie de désemplit pas et les premiers jours, la queue allait même jusqu'à l'extérieur de la boutique. Avec sa compagne Delphine, ils ont répondu à une petite annonce passée sur le site SOS village pour reprendre la boulangerie de Saint-Maurice de Cazevieille dans le Gard, fermée depuis trois ans. "Nous avons reçu près de 25 candidatures en quelques mois", explique Patrick Bonnafoux, adjoint au maire en charge des bâtiments et de l'aménagement du village à l'origine de l'annonce. Et le choix de la municipalité s'est porté sur le jeune couple.