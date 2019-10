SOS Villages : sur l'île de La Réunion, la boulangerie de Saint-Louis cherche un repreneur

JT 13H - Des annonces en provenance des Territoires d'Outre-Mer sont disponibles sur le site de SOS Villages. À Saint-Louis, sur l'île de La Réunion, Lionel et Marie-Denise Malhiaire cherchent ainsi un repreneur pour leur boulangerie.

Au sud de l'île de La Réunion, au pied du cirque de Cilaos, la boulangerie-pâtisserie "Chez Benjamin" est à la recherche d'un repreneur. Le commerce est tenu par Lionel et Marie-Denise Malhiaire depuis 22 ans. Agé de 61 ans, Lionel aimerait prendre sa retraite et a mis en vente son magasin depuis un an. Face à une annonce inefficace, leur fils a pris l'initiative d'en publier une sur le site de SOS Villages. Pour donner un coup de pouce au futur propriétaire, le boulanger-pâtissier a décidé de livrer quelques secrets de fabrication.