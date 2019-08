SOS Villages : les nouveaux propriétaires de la boucherie de Peyrat-La-Nonière plébiscités par les villageois

Après deux ans de recherche, Peyrat-La-Nonière a trouvé un repreneur pour l'unique boucherie du village en juillet 2019. Un soulagement pour la clientèle qui, le temps de la fermeture de l'établissement, a dû effectué un aller-retour de 40 km pour faire leurs courses. En outre, les nouveaux propriétaires, originaires de Nîmes, n'ont rien perdu au change puisqu'ils sont tout de suite tombés amoureux de la commune. Le couple a investi 22 000 euros pour s'installer dans la Creuse et compte même y acquérir une maison pour des projets à long terme.



