SOS Villages : un bistro à Foulbec survit en devenant le premier réseau social du village

Chaque année, plus de 7 000 bars et cafés ferment dans nos territoires. Certains ne survivent d'ailleurs qu'en diversifiant leurs activités, comme c'est le cas du bar-tabac-épicerie "Aux Quatre Vents" à Foulbec, dans l'Eure. Ce bistrot a été sauvé par Fabienne Common il y a six ans. Depuis, elle le tient seule mais y propose de nombreux services comme l'épicerie, la boulangerie, le café et même les timbres. Le commerce est même devenu le premier réseau social du village.



