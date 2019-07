SOS Villages : un couple a fait renaître un restaurant à Treban

Il y a un an et demi, un couple de trentenaire a repris l'Auberge de Treban. Sa venue a apporté un nouveau souffle aux 400 habitants de la région. Avec ses belles soirées et ses plats savoureux, le restaurant pourrait faire venir de nouveaux habitants.



