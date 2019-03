SOS Villages : un garage séderonais attend son nouveau propriétaire

Le site internet de SOS Villages compte désormais 3 815 annonces de commerces ou d'activités à reprendre. Parmi elles, celle d'un garagiste de la Drôme qui souhaite partir en retraite. A Séderon, une commune de 350 habitants, l'établissement de Jean-Louis Conil fait office de garage et de station-service. Deux prestations indispensables pour les habitants. Il vend son affaire à 350 000 euros négociables, avec en prime un décor de carte postale.



