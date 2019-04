SOS Villages : un nouveau cordonnier pour Château-Gontier, en Mayenne

En Mayenne, la ville de Château-Gontier (Pays de la Loire) a de nouveau un cordonnier. Et SOS Villages n’y est pas pour rien, comme le rapporte le journal Le Haut Anjou. C’est en effet en voyant un reportage diffusé sur TF1 que Tony Thirel, qui cherchait alors où s’installer, a appris que Jean-Michel Vergereau partait à la retraite sans avoir trouvé de successeur, après 13 ans d’activité.





Le sud-Mayenne remplissait les critères de ce Normand en reconversion professionnelle, fraîchement sorti d’une formation de dix mois à l’Afpa : une ville de 15000 habitants et l’absence de cordonniers dans le centre. Tony Thirel a donc racheté une partie de son matériel à Jean-Michel Vergereau, et a ouvert sa boutique le 15 avril à deux pas de l’ancien atelier de ce dernier.





"Les demandes des clients sont déjà nombreuses", rapportent nos confrères. Et pour cause : le centre-ville n’avait plus de cordonnier depuis fin décembre. Le nouveau cordonnier quant à lui a plusieurs projets pour développer son activité.