SOS Villages : un tabac reconverti en supérette à Zegerscappel

JT 13H - Grâce à SOS Villages, de nombreux commerces ont pu être repris. D'autres ont été complètement transformés comme l'ancien tabac de Zegerscappel, dans les Flandres, reconverti en supérette.

A Zegerscappel, dans les Flandres, la supérette est un véritable lieu de rencontre pour les habitants. On y passe plus de temps pour discuter et rigoler que pour faire ses courses. Et c'est justement cette convivialité et cette proximité que recherchait Yoann Guiton en ayant repris l'ancien tabac du village il y a deux ans. Tout cela grâce à SOS Villages.



