SOS Villages : une boucherie à reprendre en baie de Somme

Plus qu'un simple commerce, la boucherie dans le village de Rue, en baie de Somme, cherche un repreneur. Les propriétaires, Sophie et Dominique Dreuillet, envisagent de changer de vie après 26 ans de service. Ils veulent cependant que le magasin puisse continuer à vivre en vendant de la charcuterie maison et de la viande locale. Un commerce très lucratif qu'ils espèrent vendre grâce à l'opération SOS Villages.



