SOS Villages : une boulangerie à Sainte-Mère-Eglise a trouvé repreneur

Pendant plus d'un an, Madeleine et Michel Lemarié n'ont pas réussi à vendre leur boulangerie-pâtisserie à Sainte-Mère-Église. Et après s'être inscrits et avoir posté une annonce sur SOS Villages, ils sont parvenus à la vendre. Et c'est François Revelle qui en sera le nouveau propriétaire. Madeleine et Michel Lemarié pourront enfin prendre une retraite bien méritée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.