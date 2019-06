SOS Villages : une centaine de reprises de commerce réussie

Beaucoup de commerces ont été sauvés grâce à SOS Villages. Depuis le début de l'opération jusqu'à ce 25 juin 2019, on a comptabilisé une centaine de reprises réussies. C'est le cas d'une boulangerie à Saint-Maurice-de-Cazevieille, dans le Gard ou encore d'un bar-tabac-loto à Saint-Ouen-la-Rouërie, en Bretagne. Une fois les commerces repris, n'hésitez pas à nous le signaler et nous nous chargerons d'enlever les annonces.



