SOS Villages : une épicerie de Plouguerneau a trouvé un repreneur

Le commerce de proximité figure parmi les objectifs de l'opération SOS Villages. La mairie de Plouguerneau a lancé un appel pour faire revivre une épicerie qui a été fermée depuis un an. Environ 14 candidatures ont été reçues. Un couple qui vient de la commune de Nancy a été retenu pour tenir le commerce de proximité à cause de leur bon relationnel.



