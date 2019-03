SOS Villages : une famille a racheté le commerce de multi-services de Caignac

Grâce à l'opération SOS Villages, le commerce de multi-services et boulangerie de Caignac a trouvé un repreneur. Le 1er septembre 2019, Laurent Fournie quittera le Nord du pays pour s'installer avec sa famille dans ce petit village toulousain. Pour ce projet, il a été fortement soutenu par la mairie. Avant l'ouverture des lieux, il multiplie les rendez-vous avec les responsables dans le village.



