SOS Villages : une pâtisserie familiale à reprendre à Tardets-Sorholus

La pâtisserie-salon de thé La Fourcade, à Tardets-Sorholus, figure parmi les commerces à reprendre sur le site de SOS Villages. Elle est toute équipée et se trouve dans un immeuble de trois étages pouvant servir de petit hôtel qui, lui aussi, est à vendre. Les villageois espèrent voir renaître ce commerce fermé depuis cinq ans.



