SOS Villages : une salle de danse country à reprendre en Haute-Savoie

Le couple cultive la "western attitude" au milieu des montagnes de Haute-Savoie. Claudine et Franck sont des passionnés de danse country. Ils ont créé le "Cowboy Barn" il y a six ans. Un espace de danse de 150 mètres carrés et un restaurant d'une trentaine de couverts. Mais à 53 ans, Franck et Claudine ont un autre rêve, celui d'ouvrir un centre équestre. Le couple cherche donc un repreneur pour leur salle de danse country en Haute-Savoie.