Strasbourg : les tailleurs de pierre de la cathédrale déposent leur candidature au patrimoine de l'Unesco

Depuis 800 ans, les tailleurs de pierre de la cathédrale de Strasbourg perpétuent leur savoir-faire. Ils utilisent encore les mêmes outils et façonnent à la main les pièces dans les règles de l’art. À l’initiative de l’Œuvre Notre-Dame, une vingtaine d’ateliers européens ont envoyé une candidature commune au patrimoine mondial de l'Unesco. La réponse est attendue en 2020.



