Sur la route des clues de la Vallée de l'Estéron

Malgré l'usure du temps, la Vallée de l'Estéron a su garder son charme et son authenticité méridionale. Autrefois une zone stratégique très disputée, ce site est aujourd'hui un patrimoine architectural riche et impressionnant. Au fil des années, l'Estéron a creusé de gigantesques canyons, devenus des terrains de jeu pour les amateurs de sensations fortes et de nature. Enfin, entre les clues - ces vallées étroites creusées dans la roche - l'on y découvre des villages perchés où les habitants partagent avec passion la culture locale.



