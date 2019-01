Tabac : les fumeurs sont plus nombreux en Paca et dans les Hauts-de-France

Une étude a révélé que la consommation de cigarette différerait d'une région à une autre. Les fumeurs sont moins nombreux en Île-de-France et dans le Pays de la Loire, mais leur nombre est plus important en région Paca et dans les Hauts-de-France. A Marseille, les cigarettes allumées se voient partout dans les rues. D'après Santé publique France, on compte près de 200 000 fumeurs dans la région, soit près d'un habitant sur trois. Comment expliquer ces disparités régionales ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.