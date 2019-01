Tanneron : la grande saison du mimosa

A Tanneron, dans le Var, la floraison du mimosa ressemble à une explosion de couleur au cœur de l'hiver. Des fleurs par milliers accrochées aux branches, comme autant de petits soleils contrastant avec le ciel bleu. Cette plante aime le temps sec et les nuits fraîches. Et ce mois de janvier 2019 a été favorable au mimosa, devenu le symbole de la Côte d'Azur.



