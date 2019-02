Tarn : des agriculteurs se sont reconvertis dans le tourisme et le spectacle

A Garrigues, dans le Tarn, David Caumette a monté sa propre affaire afin de gagner plus. Cet éleveur s'est rendu compte du faible revenu de l'élevage notamment à cause des intermédiaires. Il a ouvert une boucherie pour se passer de ces derniers et favoriser ainsi la vente directe. David a également marié l'agriculture au monde du spectacle en ouvrant une ferme-auberge-cabaret. Grâce à cela, il a pu sauver le dernier élevage de sa commune tout en créant une dizaine d'emplois.



