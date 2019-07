Thiers : la coutellerie, un savoir-faire ancestral de la ville

La coutellerie est un savoir-faire ancestral à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. C'est un succès qui rayonne dans le monde entier. La renommée de cette ville est telle qu'on y retrouve 77 entreprises qui fabriquent et exportent des couteaux. La fabrication est garantie 100% Française. Les styles varient du plus traditionnel au plus raffiné mais 80% de ces œuvres sont vendus à moins de 50 euros. Les couteliers de Thiers emploient 761 artisans pour assurer la qualité des produits.



