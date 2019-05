Tourisme : l'Hexagone a battu un record de fréquentation en 2018

Parmi les lieux touristiques les plus visités dans l'Hexagone, Le Mont-Saint-Michel a toujours la cote. C'est l'une des destinations obligatoires pour les visiteurs étrangers. La passion de ces derniers pour la France ne fait que progresser avec plus de 89,4 millions de touristes en 2018. En effet, notre pays a battu un record et reste la première destination mondiale, d'où une recette de 56 milliards d'euros.



