Tourisme : la ruée sur le bassin d’Arcachon

Avec les vacances de Pâques et le pont du 1er mai, nombreux sont les citoyens à avoir pris quelques jours de repos. Les plus chanceux ont pu profiter d'une météo presque estivale, notamment autour du bassin d'Arcachon. Le lieu a toujours attiré des visiteurs. Mais depuis quelques mois, l'engouement est spectaculaire.



