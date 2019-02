Tourisme : la Tour Eiffel veut faire le plein

La tour Eiffel n'est que le quatrième monument le plus visité de Paris. Pour rattraper ce retard, Patrick Branco Ruivo, son nouveau directeur général, a entrepris des travaux et veut concevoir de nouvelles offres payantes pour les visiteurs. Le troisième étage du monument historique a déjà bénéficié d'une remise en beauté. D'autres projets sont envisagés pour attirer encore plus les touristes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.