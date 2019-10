Toussaint : les vacanciers profitent d'une journée ensoleillée à Pornic

JT 13H - A Pornic, les vacanciers commencent leur congé de la Toussaint sous une journée ensoleillée. Une météo qui leur a donné une envie d'évasion.

Si la météo annonçait de la grisaille voire de la pluie, la Loire-Atlantique en est finalement épargnée ce 21 octobre 2019. À Pornic, les vacanciers de la Toussaint en sont tout simplement ravis. Si les petits ont une idée particulière sur le programme de la journée, pour les grands, ce qui importe, c'est de prendre son temps et de profiter de chaque instant.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.