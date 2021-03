Transports, consommation, santé... vos propositions pour améliorer le quotidien dans les territoires iStock

SOCIÉTÉ CIVILE - Une grande consultation est en cours pour favoriser l’équité entre les territoires. Vous avez jusqu’au 28 mars pour proposer ou voter pour des solutions destinées à améliorer les conditions de vie. Voici le top 10 des idées plébiscitées à ce stade.

Disparition des petites gares, réchauffement climatique, désertification médicale... la liste des sujets qui affectent la vie quotidienne de nombreuses personnes est longue. Afin de vous permettre de prendre part au débat citoyen et de recueillir vos propositions concrètes pour améliorer les conditions de vie dans les territoires, la plateforme Make.org mène actuellement une consultation auprès des citoyens. Vous êtes déjà nombreux à y avoir pris part en formulant vos idées et en votant pour celles des autres qui vous convainquent le plus. À ce jour, quelles sont les initiatives les plus populaires ?

Au 12 mars, après six semaines de consultation, les thèmes les plus cités par les participants sont ceux des transports (à 18%), de la gouvernance territoriale (12%) et des productions locales (6%). Pour vous, il est en effet important d’augmenter le nombre de lignes de trains pour raccorder certains territoires enclavés, de rendre plus accessibles financièrement les transports en commun, notamment le bus, mais aussi de mieux aménager les voiries pour cyclistes et piétons. Vous souhaitez aussi un renforcement des politiques de décentralisation, au profit d’une plus grande autonomie d’action des exécutifs locaux (mairie, conseil général, conseil régional). Enfin, vous estimez qu’il conviendrait de prendre en compte la distance parcourue par un produit importé afin de favoriser l’accès et le prix des productions locales.

Le Top 10 (provisoire) des propositions les plus populaires

• Il faut rétablir les petites lignes et haltes ferroviaires qui desservaient les zones rurales et favorisaient la multi modalité vélo + train. (Bellanger) • Il faut combattre le réchauffement climatique en végétalisant les villes mais aussi reboiser les campagnes (haies et forêts) (Olivier) • Il faut développer les lignes de trains régionaux à prix compétitifs et permettre un accès aux vélos. (Céline) • Il faut aménager des pistes cyclables séparées de la route qui relient les communes entre elles pour les utiliser en famille en sécurité. (Anna Magdalena) • Il faut donner à l’hôpital public tous les moyens pour accueillir et soigner les patients. (Pat) • Il faut prévoir un centre de santé dans chaque canton (médecine générale au moins avec un salaire correct), temps partiel à envisager. (Edith) • Il faut planter beaucoup plus d’arbres et végétaliser en général nos villes et villages pour les rendre plus agréables et éviter la chaleur. (Christelle) • Il faut éteindre tous les panneaux publicitaires éclairés ainsi que les lumières dans les magasins lorsqu’ils sont fermés (la nuit). (Carlos) • Il faut proposer du local et de saison dans les cantines scolaires. (Alex) • Il faut encourager les petits commerces de proximité qui privilégient les circuits courts. (Mimie)

Vous aussi, participez jusqu'au 28 mars

Si vous avez en tête des solutions pour améliorer la vie de votre territoire, vous avez jusqu'au 18 mars pour déposer vos idées et jusqu'au 28 mars pour voter pour celles déjà recueillies qui vous semblent les plus utiles. Des ateliers de réflexion seront ensuite organisés pour affiner ces propositions et les transformer en actions précises à déployer à l'échelle du pays. Concrètement, vous êtes invités à participer sur le site Make.org ou juste ci-dessous sur cette page.

LT