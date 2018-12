Truffe au chocolat : un trésor caché dans une poudre de cacao

La truffe au chocolat a fait son apparition en 1895 au milieu des montagnes de Chambéry, en Savoie. Selon l'histoire, un confiseur de la ville l'inventa à quelques semaines de Noël avec les ingrédients les plus simples. Quand la ganache de chocolat noir est réussie, on s'en met plein les doigts.



