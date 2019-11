Un agriculteur condamné à 8.000 euros d'amende à cause de l'odeur de ses vaches !

"On avait fait des efforts pour essayer de trouver des solutions. On avait déménagé le siège de l'exploitation, construit un bâtiment neuf à un kilomètre de leur maison, donc je ne pense pas que ça les gène beaucoup", a déclaré Nicolas Bardy au micro de Totem , une radio locale.

Mais c'est pour les nuisances olfactives passées que l'agriculteur a été condamné à une amende de 8.000 euros. "Ce n'est pas facile de sortir une telle somme aussi vite", a regretté l'agriculteur, remerciant cependant ceux qui lui ont apporté leur soutien via une pétition en ligne - plus de 120.000 signatures sur le site change.org - et l'ont aidé également via une cagnotte. "Nous sommes condamnés pour des nuisances olfactives qui ne sont pas des choses extraordinaires à la campagne", a constaté, amer, Alexandre Bardy.