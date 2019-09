Un clip vidéo pour promouvoir le village de La Gimond

JT 13H - Dans la Loire, l'heure est à la lutte contre la désertification des zones rurales. Les habitants de La Gimond ont, par exemple, monté un clip vidéo qui donne envie de s'y installer.

La Gimond, dans la Loire, compte près de 290 habitants. Pour lutter contre sa désertification et surtout pour tenter de sauver son école, la commune a monté un clip vidéo très spécial. L'objectif étant d'attirer de nouveaux habitants. Réalisée par Frédéric Giroudon, la vidéo a été vue près de 8 000 fois après sa publication sur Internet. Ce qui a permis de remplir les six nouveaux logements du village.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.