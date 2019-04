Un commerçant peut-il refuser un chèque ou un billet sur le marché ?

Si le refus d’accepter des pièces ou des billets ayant cours légal en France est puni de 150 euros (maximum), la loi n'impose pas en revanche au commerçant de rendre la monnaie. En effet, selon le code monétaire et financier, le client est tenu de faire l’appoint, son paiement pouvant être limité par le commerçant à cinquante pièces maximum. D’ailleurs, le montant des billets de banque utilisés pour le paiement, peut lui aussi être limité. A titre d’exemple, celui de cent euros peut être refusé lorsque l’achat représente un montant inférieur à sa valeur. En d'autres termes, le commerçant est tenu de l’accepter uniquement si le montant des courses s’élève à 100 euros et un centime, et plus. Pour information, le fait de remettre en circulation une pièce ou un billet que l’on sait faux, est passible d’une d'amende de 7500 €. De quoi inciter à ouvrir l’œil… et son porte-monnaie.