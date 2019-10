Un sapin de Noël géant installé à Strasbourg

A Strasbourg, il flotte comme un petit air de Noël avant l'heure. En effet, le sapin de Noël de la place Kléber a pris son envol ce 28 octobre 2019. Les habitants sont venus nombreux pour y assister, malgré le temps gris et le crachin. Encore faut-il réussir à lever ce géant de 32 mètres. C'est un moment critique, car la casse est toujours possible lorsqu'on manipule un vénérable de dix tonnes.



