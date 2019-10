Une arrivée tardive des cèpes en Dordogne

JT 13H - En ce début d'automne 2019, les cèpes se sont fait attendre en Dordogne. La première poussée de ces champignons est un événement important dans le département.

L'année 2019 fut particulièrement sèche en Dordogne. Mais la tombée de la pluie en cette saison automnale a signé l'arrivée des premiers cèpes, très attendus par les habitants. En effet, la première poussée de ces champignons en automne est un événement important en Dordogne. Les étals du marché de Mussidan en sont inondés et les amateurs viennent de loin pour acheter les meilleurs produits.



