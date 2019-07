Une soirée dans les allées du marché nocturne de Caen

Au coucher du soleil, le marché nocturne de Caen s'éveille. Comparé au marché classique, celui-ci est plus convivial et plus festif. Les visiteurs y viennent pour s'amuser en famille et pour goûter aux spécialités normandes. Saucisson, fromage, chocolat... autant de produits à découvrir sans modération. Les visiteurs pourront finir en beauté leur soirée en s'offrant des cours de samba gratuits.



