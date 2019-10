Vacances de la Toussaint : en Gironde, pour les ados, c'est surf et planche à voile au programme

JT 13H - Les vacances de la Toussaint viennent de commencer. A Carcans, c'est la pleine saison des colonies de vacances et des stages sportifs avec au menu surf et planche à voile.

Pour leurs vacances de la Toussaint, ces jeunes ont choisi de partir en colonie de vacances à Carcans, sur la côte aquitaine, pour découvrir le surf et la planche à voile. Pour la plupart d'entre eux, c'est une première. Avec une eau à 19 degrés, les progrès vont vite et les sensations fortes se font déjà ressentir dès les premières heures de cours. En marge de toutes ces activités, c'est aussi l'occasion de se faire de nouveaux amis et de passer de bonnes vacances.