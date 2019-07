Val d'Hérens : coup d'envoi du traditionnel "combat de reines"

En Suisse, le traditionnel "combat de reines" a lieu ce 1er juillet 2019 dans le Val d'Hérens. C'est un spectacle unique où les vaches s'affrontent dans les alpages devant un public passionné. Ces bêtes aux cornes puissantes livrent une bataille acharnée, mais indolore, pendant des heures. Le titre de "reine de l'alpage", qui revient à la vache gagnante, fait la fierté de son propriétaire et de sa famille.



