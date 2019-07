Val des Reins, une région très attachée à sa langue

Lors d'un séjour au Val des Reins, on n'a pas eu l'impression d'être dans une région francophone. À chaque coin de rue, les habitants parlent couramment le patois, leur langue maternelle. Pour pérenniser cette tradition, ils ont décidé de l'apprendre sur le banc de l'école depuis quinze ans. Au Val des Reins, les costumes traditionnels ont également de quoi surprendre. Ils sont portés pour les occasions comme les mariages, ou même les sorties entre copines.



