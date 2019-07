Valensole : les champs de lavande attirent de nombreux touristes

La lavande, surnommée l'or bleue, est en pleine floraison en cette période estivale. Sur le plateau de Valensole, les champs à perte de vue attirent de nombreux touristes, avides d'images qui sentent bon la Provence. Ils viennent des quatre coins du monde pour admirer le paysage et surtout immortaliser le moment. Cependant, ils ne font pas attention la plupart du temps et piétinent les plantes.



