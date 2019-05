Vallauris : c'est le début de la récolte des fleurs d'oranger

À Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, c'est la pleine saison de cueillette des fleurs d'oranger. Sur les collines, petits et grands mettent la main à la pâte. Cette plante parfumée faisait vivre les habitants au XIXème siècle. Elle a également été destinée à la parfumerie. De nombreux passionnés se sont reconvertis à cette culture traditionnelle. Comment obtient-on l'huile essentielle de néroli et l'eau de fleur d'oranger ? À quoi servent-elles ?



