Vallée des Baux-de-Provence : l'arrivée de l'automne ouvre la saison de la Béruguette

La Béruguette est une variété d'olives à huile dont la récolte se fait uniquement à la main. Dans la vallée des Baux-de-Provence, la production a été assez faible pour l'année 2018. Mais grâce à un été généreux, la qualité du fruit, elle, est au rendez-vous. Avant de finir dans nos assiettes, les olives cassées doivent passer par certaines étapes. Elles sont tout d'abord triées, cassées puis lavées plusieurs fois dans un bain de soude pour enlever l'amertume. Enfin, elles sont mélangées à de l'eau salée et parfumées au fenouil. Après deux jours de macération, les olives sont fin prêtes pour l'apéro.





