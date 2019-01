Vauban, un homme qui a marqué l'histoire de notre pays

Les citadelles de Vauban ont joué un rôle essentiel dans la stratégie de défense de Louis XIV. Cet ingénieur devenu maréchal fait partie des noms les plus connus du XVIIème siècle. Il est d'ailleurs toujours étonnant de voir comment le génie de Vauban a été beaucoup inspiré par sa terre natale, le Morvan.



