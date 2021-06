Age, hauteur, implantation... Comment distingue-t-on un "arbre remarquable" ?

PATRIMOINE - Un "arbre remarquable" est souvent un vieux et imposant. Ce statut permet sa classification au Plan local d’urbanisme et le protège ainsi de l’abattage. Comment le distinguer ?

Pour Evelyne et ses amis, c’est un petit jeu habituel lorsqu’ils se retrouvent au pied de son noyer. En faisant une ronde autour, ils tentent d’évaluer si cet arbre de 4 mètres de circonférence a grossi depuis leur dernière visite. Ce noyer n’est ni le plus haut, ni le plus fourni des arbres de la forêt qui entoure la maison d’Evelyne mais il est rare en raison de son âge et son espèce. En effet, les noyers souvent coupés pour en faire du bois vieillissent rarement. "Je pense qu’il était là avant la construction de la maison vers 1850", estime Evelyne.

Elle et ses amis ont donc décidé de faire classer ce noyer comme "arbre remarquable". "Il est tellement beau, tellement gros que je me suis dit qu’il fallait le protéger, l’entretenir et puis le garder aussi beau qu’il est pour les générations suivantes", affirme Evelyne. "C’est un arbre qui n’est pas réputé en Bourgogne. On en trouve surtout dans d’autres régions comme la Dordogne, du côté de Grenoble… C’est un trésor biologique", ajoute l’un de ses amis. Le noyer d’Evelyne est bien vivant puisqu’il nourrit toujours les hommes et les oiseaux. "Son écorce est très accidentée, très rugueuse et puis formée de petits trous qui servent de garde-manger aux oiseaux qui viennent y mettre leur nourriture et viennent puiser là quand c’est la saison", explique-t-elle.

Comment les identifier ?

Premièrement, l’âge est un paramètre important. Pour estimer l’âge d’un arbre vivant, il est nécessaire de consulter des archives, comme des cartes postales ou des gravures. Il faut aussi regarder sa localisation et son environnement et recueillir des témoignages sur son histoire. Plusieurs éléments peuvent indiquer des signes de vieillesse. Par exemple, le fait d'être peu vigoureux ou d'avoir un tronc ou des branches irréguliers ou avec des bourrelets signifie que sa croissance est lente. Le critère d’âge dépend aussi de l’essence. À âge égal, un if de 500 ans n’est pas exceptionnel alors qu'un hêtre le serait. Deuxièmement, l’arbre remarquable doit avoir certains critères physiques particuliers. À commencer par sa hauteur. Alors qu’un pin laricio de 25 mètres n’est pas assez haut pour en faire un "arbre remarquable", un olivier de plus de 15 mètres est exceptionnel. Autre critère : la circonférence, qui se mesure à 1,3 mètre du sol, dans un plan perpendiculaire à l’axe du tronc. Là encore, pour être reconnu comme arbre remarquable, le critère dépend de l’essence. Là où un érable de Montpellier de plus de 3 mètres de circonférence est exceptionnel, un châtaignier de 4 mètres ne l’est pas.

Ensuite, on peut se baser sur l’historique et les croyances autour de l’arbre. Est-il associé à un personnage ou a-t-il été témoin ou planté lors d’un évènement ? Y’a-t-il une légende ou une croyance religieuse ou païenne autour de l’arbre ? Autant de questions à creuser pour augmenter ses chances de devenir "remarquable". Les critères esthétiques sont également à prendre en compte. Ainsi, si l’arbre a un aspect tortueux ou enlacé, une forme animale, une couleur ou une envergure particulière ou encore s’il est taillé originalement…, il est possible qu’il soit classé "remarquable". Les critères biologiques sont aussi importants. On peut se demander si l’arbre a un fonctionnement original, s’il présente des adaptations particulières au milieu ou s’il a des particularités physiologiques. Enfin, il est nécessaire de repérer si l’arbre se trouve hors de son milieu naturel et s’il est isolé ou intégré dans un peuplement remarquable. Vous pouvez découvrir des photos d’arbres classés "remarquables" sur le site de l’association A.R.B.R.E.S. Plus de 700 arbres ont déjà le statut en France mais les passionnés savent qu’il y en a des centaines d’autres qui mériteraient aussi d’être protégés.

