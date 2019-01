Vézelay a accueilli 25 000 personnes pour la Saint-Vincent tournante

Malgré le froid, la Saint-Vincent tournante 2019 s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur à Vézelay. Plus de 100 confréries de viticulteurs bourguignons ont participé à la procession. Après la cérémonie religieuse, place à la dégustation de vins. Un rendez-vous qui ravit les amateurs, souvent à la recherche de la perle rare.



