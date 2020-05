100 km autour de Lille

Les idées ne manquent pas à Lille pour s'évader. Au petit matin, Alexandre Breviere nous emmène survoler les monts des Flandres à bord de sa montgolfière, avec cinq autres personnes. Une fois atterrie, notre équipe est ensuite partie à la découverte du Mont Cassel, un petit village incontournable de la région. On y trouve un moulin typiquement flamand et la statue du maréchal Foch. Il y aussi un jardin à ne pas rater ici : celui du mont des Récollets. Une pure merveille inspirée des jardins de la Renaissance flamande. Puis direction Calais où se trouve le plus grand dragon du monde. On peut monter sur son dos pour une balade très insolite.



